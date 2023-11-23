Медиум Оксана Подоба рассказала, что на самом деле загробный мир не выглядит жутко, это даже не локация, а скорее энергетическая прослойка.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

У нас очень стереотипное впечатление, мышление. Нас приучили, что, если человека нет, он пошел в потусторонний мир, он так страшен, ногой туда стать и там потусторонний мир. Это не так выглядит.

В мире энергий очень интересное явление есть. Чем выше вибрационный ряд в душе, у человека, который как личность набрал много опыта, укрепил дух, тем выше после земной жизни человек уходит в тонкие миры, тонкие энергетические прослойки.

Это не локация мира мертвых душ, нет. Это очень высокая энергетическая прослойка, которую не нужно даже вызывать на разговор. Ты заходишь и ты в этой прослойке очень себя комфортно чувствуешь, ты берешь информацию, тебе ее дают, там как коллективный образ мышления.

Я не шла на душу, и никогда мы этого не делаем, спиритизмом не занимаемся, души никогда не травмируем. Мы сами идем туда, находим, где энергетически находится отпечаток той личности, на которую идем. Чем больше человек набирает эти свои бонусы, элементарно говоря, чем больше крепнет дух при жизни, тем выше будет состояние после физической жизни.

Это светлое пространство, очень приятное и очень много можно брать информации, но мы индивидуально по душе не подходили, мы брали с информационного потока отпечатки жизни здесь на земле и снимали одновременно информацию с того места, где находятся души.

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