Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе объяснил, что границы с россией закрывать действительно нужно, это и изоляция агрессора, и недопущение потенциальных агентов в другие государства.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

По словам эксперта, мы видим закрытие финских границ для россиян, потому что финны видят для себя угрозу. По его словам, в 12-м пакете санкций очень конкретно прописано, что будут отрасли, где бывшие граждане рф не смогут работать. То есть, объясняет эксперт, речь идет о том, что россияне – это большая агентурная сеть, которая может навредить любой стране.

«Поэтому сейчас финны понимают, что самый дурацкий народ – это россияне, и считают, что нечего к ним ездить, все очень просто. Они понимают, что такая ситуация, которая произошла у нас, может произойти и у них. Они все делают правильно. Это только грузины почему-то считают, что гостеприимным нужно быть и к своему врагу», - отмечает Георгий Биркадзе.

В то же время эксперт отмечает, что у россиян до сих пор есть возможность уезжать в Польшу через беларусь. По его словам, такое впечатление, что поляки не делают то, что они должны делать. Да, констатирует эксперт у россиян есть еще Калининград, но, по его мнению, эта территория не принадлежит россии, пусть она будет польской, немецкой, чьей угодно, главное – не российской.

«Я считаю, что сегодня действительно нужно изолировать россию, и изолировать ее не только закрытием границ, а нужно вводить жесткие санкции. К сожалению, сегодня они не работают», - заключает Георгий Биркадзе.

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