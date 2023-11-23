Политический аналитик Валентин Гладких объяснил, что сегодня в мире возникает много глобальных проблем, поэтому Байден и Си Цзиньпин должны решать их вместе, ведь это касается всех и последствия тоже ощутят все.

Об этом он рассказал в программе «Культ личности».

По словам гостя программы, прежде всего нужно понимать, что такие встречи, как Байдена и Си Цзиньпина, не спонтанны, они не делаются от скуки. К тому же, добавляет он, эти встречи глобального масштаба и серьезно планируются, материалы на них тщательно готовятся, работает государственный аппарат, выбираются темы переговоров.

«Даже вопросы согласовывают все, которые будут обсуждаться, импровизации нет места. Действительно есть необходимость согласовать видение и согласовать позиции по многим вопросам как двусторонних отношений, так и происходящих на глобальном уровне процессов. Сейчас мы можем говорить о планетарной цивилизации», – объясняет Валентин Гладких.

Как объясняет эксперт, глобальные проблемы – это прежде всего те, которые касаются всех, а не кого-то отдельно, то есть нельзя сказать, что это нас касается, а это уже нас не касается, нет, это так не работает. Следовательно, констатирует он, и решать их нужно вместе, будь то проблема наркотиков, проблема распространения высоких технологий, проблема глобального потепления или проблема войны.

«Это раньше отдельные даже популяции могли вымереть, просто исчезнуть, а на другом конце света, если можно говорить о конце света в условиях шарообразной формы, об этом даже никто не знал. Сегодня процессы в одном регионе тянут последствия в других регионах», – подчеркивает Валентин Гладких.

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