Шаманка Сейраш сообщила, что Бахмут и Авдеевка остаются супертяжелыми направлениями, в ближайшее время там могут начаться волнообразные атаки.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Авдеевка и Бахмут. Что там будет происходить и что ждет врага?

Авдеевка. Там ситуация такая же примерно, как и была. С одной стороны, мы держим один из флангов и даже контратакуем местами, пытаясь улучшить ситуацию, с другой - у нас один из флангов проседает, и поэтому есть тема и план на уход в случае чего. И там заруба эта продолжается. Они не оставляют мыслей о захвате Авдеевки, несмотря на то, какие у них потери.

На Бахмуте возобновились достаточно активные боевые действия, враг пытается что-то противодействовать нашим ребятам, которые заняли определенные выгодные позиции, наши ребята отбивают врага от этих выгодных позиций. То есть там идет такая история. И с нашей стороны мы стараемся также продвигаться, контратаковать, но это трудная история.

Пока оно снова переросло в определенную оборонительную позицию, в которой мы не продвигаемся, а отталкиваемся, стараемся просто удержать. Пока тенденция такова остается.

Как ты думаешь, до конца зимы реально улучшение в этих двух местах?

Очень минимальное. Из того, что я смотрю, очень минимальное. Скорее оно может стать, как на Купянском направлении, волнообразно. Потому что сейчас между этими волнами зазор минимальный, а на Купянском оно стало более волнообразным, есть период затишья, и есть период восстановления. И там единственная тенденция на улучшение – это просто эти паузы, которых может стать больше, и все, потому что там супертяжелые направления.

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