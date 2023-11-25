Военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что ГУР не просто так намекает на судьбу Крымского моста, очевидно, скоро мы увидели TAURUS и ATACMS на 300 километров в действии.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Какая интересная вещь. Появляется сообщение от ГУР Минобороны, где украинский флаг на фоне Крымского моста и подписано: «Абсолютно ненужная конструкция». С намеком таким очень интересным, хорошим и обнадеживающим. А к чему этот намек?», - отмечает Александр Мусиенко.

По его мнению, нельзя сказать, что это сообщение от ГУР и последние визиты в Украину – это просто стечение обстоятельств. В частности, напоминает эксперт, сначала это был глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон, заявивший о поддержке Украины в ведении морской войны, далее глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Германии Борис Писториус, которые говорят, что нужно помочь Украине поражать тылы.

«И это же и есть украинский план фактически на зимнюю кампанию, среди прочего – это бить по враждебному тылу, это бить на максимальную глубину по позициям оккупантов, где мы только можем достать, нарушая их логистику, уничтожая их базы обеспечения войсками, средствами и т.д., и уничтожая их живую силу так же. То есть это, конечно, один из расчетов нашего командования, нашего руководства на то, что так будут продолжаться боевые действия. Соответственно, для этого нужна огневая поддержка», – объясняет Александр Мусиенко.

Поэтому, уверен эксперт, по всей вероятности, по результатам этих визитов и заседания «Рамштайн» мы услышим, а точнее даже узнаем после успешного применения о том, что Украина получила TAURUS и ATACMS с фугасной частью и дальностью на 300 километров.

Как сообщала Politeka, Мусиенко рассказал, как ВСУ могут зайти россиянам в тыл благодаря левобережью Херсонщины.

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