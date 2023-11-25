Политтехнолог Борис Тизенгаузен сообщил, что россия разбирает свои самолеты, чтобы починить другие самолеты.

Об этом он рассказал на своем канале.

«В 2023 году в три раза больше поломок самолетов случалось в россии, чем в 2022 году. И россия там не только сложности с запчастями испытывает, но и с обслуживанием. Напомню, что, когда против россии ввели санкции, в том числе и против авиапромышленности, россия просто украла 500 лизинговых самолетов», - сообщил Борис Тизенгаузен.

По словам политтехнолога, россия не стала возвращать эти лизинговые самолеты, сумма убытков составляла около 20 миллиардов долларов. Как отметил Борис Тизенгаузен, если бы россияне не украли тогда эти самолеты, то сейчас российским авиакомпаниям практически не на чем было бы летать.

«Из украденных самолетов где-то 30% пошли на тот самый «авиационный каннибализм», когда разбирают один самолет, чтобы починить что-то в других», - заявил Борис Тизенгаузен.

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