Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе объяснил, что нет смысла вводить санкции против отдельных российских заводов, они это обходят, нужно уничтожить источник производственных возможностей.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

По мнению эксперта, нужно наконец-то показать 12-ым пакетом санкций реальный результат, это должно быть то, о чем он сам уже давно говорил: вторичные санкции, санкции по «Росатому», по нефти и газу, тогда вся эта история и закончится. К тому же, добавляет он, мир должен понимать, что речь идет не только об Украине, ведь все, что происходит в Израиле сегодня, делает кремль, это очевидно, как 2+2=4.

«По нефти у нас в Китай 47% поставляют, 37% – это Индия, 7% – это Европа, 3% – это Турция. Вот я сейчас вам изложил, какие страны. Если мы можем сделать все, чтобы не поставляли Индия и Китай, вопрос решен, и россия ничего не сможет сделать. Почему это нельзя сделать, я не понимаю», - объясняет Георгий Биркадзе.

Да, действительно, отмечает эксперт, в 12-ом пакете санкций будет какой-то российский банк, также есть там завод, который производит Ил-76. Попутно он напоминает, что есть уже санкции в отношении микрочипов, а россияне все равно собирают ракеты, поэтому они так же будут собирать дальше и Ил-76. В то же время, утверждает эксперт, нам нужен действенный механизм, нужно закрыть не завод, а источник производства, а это деньги.

«Нужно сегодня сделать все, чтобы не было трех вещей в россии: первое – «Росатом», второе - нефть и газ, третье - это сделать вторичные санкции на товар двойного назначения», - заключает Георгий Биркадзе.

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