Политологиня Александра Решмедилова пояснила, что ситуация с блокадой польских перевозчиков – это не о Польше, ведь это могло произойти на любой границе, это именно о зависимости Украины.

Об этом она рассказала в программе «Пульс недели» с Алексеем Буряченко.

«Блокада польских перевозчиков. Это уже переходит действительно в вопрос национальной безопасности, ведь мало того, что мы не получаем валютной выручки, мало того, что сейчас через Польшу остановился логистический поток, но уже и один человек в фуре просто погиб во время этой очереди, очереди на 10 километров. А на это уже, по-моему, мы должны максимально решительно реагировать», - отмечает Алексей Буряченко.

По словам гостьи программы, Польша – это наша ключевая логистическая артерия сейчас, и речь идет даже не столько о миграционном потоке, сколько о перевозке товаров, поставках гуманитарки и т.д. По ее мнению, здесь ключевой вопрос в зависимости Украины от этих логистических артерий и подкормки себя.

К тому же, добавляет эксперт, Украина не может сейчас полноценно задействовать морские пути, зерновое соглашение – это только зерно, а нам нужно отгружать гораздо больше товаров, но сделать этого не можем. Как она подчеркивает, Украина – морское государство, и хочется, чтобы эта привилегия оставалась, чтобы у нас был серьезный козырь, а не были вынуждены искать обходные пути, которые очень удорожают логистику и цену любого конечного продукта.

«Вопрос в том, что Украина решает эти вопросы со связанными руками, и добавляются проблемы. Если бы этой проблемы не было на границе с Польшей, она могла бы появиться на любой другой границе. Вопрос в том, что это кейс, показывающий нашу зависимость от поставок сюда чего-либо, начиная от вакцины, заканчивая товарами любого назначения. Это наша серьезная зависимость, и поэтому мы должны думать, как переориентировать производство, как его перезапустить здесь, как заместить эти моменты», - объясняет Александра Решмедилова.

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