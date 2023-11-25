Автор Ютуб-канала «Четко и по факту» Эльвира Кириленко сообщила, что в через пять лет для выхода на пенсию необходимо будет иметь трудовой стаж минимум 35 лет.

Об этом она рассказала на своем канале.

«Как понять, когда можно выйти на пенсию? Для этого сначала нужно определить, когда вам исполнится 60 лет. Если это будет после 2028 года, для выхода на пенсию нужно будет иметь 35 лет стажа, это как минимум. Если же вам исполнится 60 лет раньше, чем в 2028 году, то у нас будет другая ранжировка», - сообщила Эльвира Кириленко.

По словам автора канала, сейчас нужно для выхода на пенсию от 30 лет стажа, в следующем году необходимо будет иметь 31 год стажа, в 2025 году – от 32 лет. Как отметила Эльвира Кириленко, с каждым годом требования к стажу будут только расти, и в 2028 году для выхода на пенсию нужно будет меть трудовой стаж минимум 35 лет.

«Если вы не соответствуете этим условиям, есть шанс выйти на пенсию в 63 года, но для этого тоже нужно иметь определенный стаж. В 2023 году – от 20 до 30 лет, в 2024 году – от 21 до 31 года, далее тоже цифра будет повышаться», - заявила Эльвира Кириленко.

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