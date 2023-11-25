Медиум Анна Атаманова сообщила, что в ближайшее время в Херсонской области события будут развиваться очень активно, оккупанты готовят для ВСУ ловушки, но и мы покажем себя.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Что сейчас происходит на юге Херсонщины, на левобережье Херсонщины?

Там вообще ад, очень провокации будут хитрые, маневры и ловушки, готовятся большие ловушки. Здесь многое решится, не так долго нужно ждать. Я вижу, что там очень активно. Карта Смерти, Рыцарь жезлов. Вообще Херсон, Херсонщина, там очень будет активно.

А что ждет население, живущее сейчас на оккупированной территории? Будет ли у них возможность как-то спасти свою жизнь? Что будет с их городами, с их семьями?

Очень тяжело будет договариваться, потому что их будут использовать как щит. Небольшими группами, я вижу, можно будет понемногу пробовать, но не так легко будет даваться. Трудно будет, трудные времена.

Прекратятся ли до конца года обстрелы Правобережья Херсона? Ослабят ли они?

Может быть, где-то откуда-то они уйдут или скажут, что должны уйти, а хотят оставить там какие-то такие круглые штуки, как спираль, это как взлетающий дрон, что-то шпионское. Следить хотят. Очень много мин и химия, новый вид какой-то, отравление, как массовое отравление или гибель. Что-то такое хотят сделать. 6-ого числа 3 бригады могут накрыть. Заражение воды.

Нам нужно быть готовыми, у них разведывательных устройств много, я постоянно об этом говорю. То есть осторожно, избегать ловушек, но и мы тоже активно очень можем показать себя. Где-то, возможно, сдвинемся. Они хотят что-нибудь для себя просчитать, выяснить, проследить. Нужна им информация. Оттуда могут уйти.

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