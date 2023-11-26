Политический аналитик Андрей Вигиринский объяснил, что языковой вопрос – это прежде всего об образовании, комплексах и собственной толерантности, которая появляется, когда человек приобретает определенные знания.

Об этом он рассказал в программе «Культ личности».

По мнению гостя программы, эта тема наших языковых войн бесперспективна, потому что это скорее вопрос личного образования, комплексов, терпимости и толерантности внутри каждого из нас. По его словам, человек становится терпимым по мере того, как он приобретает определенные знания.

«Ирины Фарион это не касается, я допускаю, что у нее уже определенное искажение сознания произошло, она просто заложник образа, от которого не может отказаться. Иногда такой сознательный выбор или выбор в направлении самопрезентации происходит эволюционно. Когда ты занимаешь определенную идеологическую нишу или являешься сторонником определенных политических взглядов, и уже хочешь, или не хочешь, но отступить от них не можешь, потому что считаешь, что слабость дать не можешь и должен двигаться в определенном направлении», - объясняет Андрей Вигиринский.

Как подчеркивает эксперт, есть терпимость и уважение к человеческому достоинству и личности, которые защищаются не только международными документами, являющимися частью нашего законодательства и имеющими приоритет над национальным законодательством, но и Конституцией Украины, содержащей обязательства каждого уважать честь и достоинство человеческой личности.

«Я абсолютно спокойно допускаю в своей голове, что лицо, идентифицирующее себя украинцем, может не разговаривать на украинском языке, не использовать украинский язык в быту, не считать приоритетом для своей семьи использование именно украинского языка в домашних условиях. Эта точка зрения уже неприемлема для лиц, поддерживающих Ирину Фарион, или непосредственно для нее лично», - рассуждает Андрей Вигиринский.

Как сообщала Politeka, Гладких заявил, что в современном мире последствия глобальных проблем будут ощущать все.

Также Politeka писала, что Дорошенко рассказал, как понять современную историю Украины.