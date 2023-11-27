Евгений Клопотенко в эфире кулинарного проекта "Пекельні борошна" вместе с певицей Jerry Heil показал, как приготовить гомбовцы – традиционный украинский десерт из творога.
Подавать гомбовцы Евгений Клопотенко советует с закарпатским лекваром (повидлом из слив), а также сладким хрустящим крамблом. Шоу вышло на YouTube-канале "СТБ" (чтобы посмотреть видео, пролистайте вниз).
Для этого рецепта Евгений Клопотенко берет следующие ингредиенты:
- творог – 500 г (сухой и не очень жирный)
- мука – 100 г
- яйцо – 1 шт.
- сахар – 1 ст. л.
- + сливы для начинки
Для крамбла:
- сахар – 100 г
- кукурузная мука - 100 г
Для леквара:
- сливы – 500 г
Сначала Евгений Клопотенко хорошо до однородности смешивает творог, муку, яйцо и сахар. Сливы для начинки "Мастер Шеф" нарезает кубиком среднего размера.
Берем примерно 60 г творожной массы, в нее вкладываем 1 ч.л. нарезанных слив и лепим шарик. Так же формируем все гомбовцы.
Готовить гомбовцы можно либо на пару, либо просто отварить в горячей воде 10-15 минут.
Чтобы приготовить леквар, Евгений Клопотенко промывает сливы, нарезает их на кусочки и без добавления сахара варит на маленьком огне в течение 1,5-2 часов – должна образоваться однородная желеобразная масса.
Для крамбла высыпаем смесь кукурузной муки и сахара на сковороду и обжариваем ее до хрустящего состояния.
На готовые гомбовцы выкладываем несколько ложек леквара, посыпаем блюдо крамблом – и можно смаковать.
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