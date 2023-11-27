Евгений Клопотенко в эфире кулинарного проекта "Пекельні борошна" вместе с певицей Jerry Heil показал, как приготовить гомбовцы – традиционный украинский десерт из творога.

Подавать гомбовцы Евгений Клопотенко советует с закарпатским лекваром (повидлом из слив), а также сладким хрустящим крамблом. Шоу вышло на YouTube-канале "СТБ" (чтобы посмотреть видео, пролистайте вниз).

Для этого рецепта Евгений Клопотенко берет следующие ингредиенты:

творог – 500 г (сухой и не очень жирный)

мука – 100 г

яйцо – 1 шт.

сахар – 1 ст. л.

+ сливы для начинки

Для крамбла:

сахар – 100 г

кукурузная мука - 100 г

Для леквара:

сливы – 500 г

Сначала Евгений Клопотенко хорошо до однородности смешивает творог, муку, яйцо и сахар. Сливы для начинки "Мастер Шеф" нарезает кубиком среднего размера.

Берем примерно 60 г творожной массы, в нее вкладываем 1 ч.л. нарезанных слив и лепим шарик. Так же формируем все гомбовцы.

Готовить гомбовцы можно либо на пару, либо просто отварить в горячей воде 10-15 минут.

Чтобы приготовить леквар, Евгений Клопотенко промывает сливы, нарезает их на кусочки и без добавления сахара варит на маленьком огне в течение 1,5-2 часов – должна образоваться однородная желеобразная масса.

Для крамбла высыпаем смесь кукурузной муки и сахара на сковороду и обжариваем ее до хрустящего состояния.

На готовые гомбовцы выкладываем несколько ложек леквара, посыпаем блюдо крамблом – и можно смаковать.

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