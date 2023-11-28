Евгений Клопотенко в эфире кулинарного проекта "Пекельні борошна" по просьбе своего звездного гостя, которым стал украинский актер и юморист Арам Арзуманян, предложил аутентичное украинское блюдо на замену плова – гартаначку.

Поскольку раньше рис не был доступен украинцам, Клопотенко решил приготовить блюдо на основе пшена. Шоу вышло на YouTube-канале "СТБ" (чтобы посмотреть видео, пролистайте вниз).

Для этого рецепта Евгений Клопотенко берет следующие ингредиенты:

куриные голени – 7 шт.

пшено - 250 г

сало – 100 г

лук репчатый – 1 шт.

яйца – 5 шт.

картофель – 4-5 шт.

сметана – 100 г

копченые груши – 3-4 шт.

соль – по вкусу

зеленый лук и петрушка – по вкусу

Сначала Евгений Клопотенко готовит зажарку: мелко нарезает сало и лук и обжаривает их на сковороде до золотистости.

В кастрюлю Клопотенко наливает 3 л воды и ставит ее закипать, а сам чистит и нарезает средним кубиком картофель.

Кидаем картофель в кипящую воду и добавляем куриные голени, чтобы получился бульон.

Пшено отдельно заливаем горячей водой, хорошо размешиваем, чтобы избавиться от горечи, и сливаем воду.

Евгений Клопотенко добавляет пшено в бульон с картофелем и голеньми, а также добавляет секретный ингредиент – копченые груши. Но если вдруг будете готовить блюдо на природе в котелке, то можно и без копченых груш, ведь запах дымка и так будет.

Когда жидкости в кастрюле станет меньше, достаем голени. К горячему пшену с картофелем Клопотенко добавляет яйца и хорошо все вымешивает, чтобы яйца успели приготовиться.

После этого добавляем жареное сало с лучком, мелко нарезанную зелень и снова все перемешиваем. Также для вкуса добавляем сметану и подаем гартаначку вместе с голенями.

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