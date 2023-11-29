Евгений Клопотенко в эфире кулинарного проекта "Пекельні борошна", звездным гостем которого стал украинский актер и юморист Арам Арзуманян, показал, как подавали рыбу на столах офицерского состава казаков.

Клопотенко решил приготовить линь со щавелем по казацкому рецепту. Шоу вышло на YouTube-канале "СТБ" (чтобы посмотреть видео, прослистайте вниз).

Для этого рецепта Евгений Клопотенко берет следующие ингредиенты:

линь - 2 шт.

щавель - 200 г

сливочное масло – 75 г

лимон – 1 шт.

чабрец - 1 веточка

соль – по вкусу

Сначала Евгений Клопотенко вымывает рыбу, чистит ее (хотя линь чистить не обязательно, потому что у него очень мелкая чешуя), потрошит и удаляет жабры.

Подготовленную рыбу посыпаем солью, поливаем лимонным соком, внутрь кладем веточку тимьяна, а сверху выкладываем сливочное масло, нарезанное на небольшие кубики.

Выкладываем рыбу в форму для запекания и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку. Запекать линь нужно не больше 20 минут, тогда он получится максимально нежным.

В качестве гарнира к рыбе Евгений Клопотенко приготовил щавель. "Мастер Шеф" убирает жесткую чеснок щавеля, а мягкую промывает и быстро тушит вместе с 25 г сливочного масла - достаточно 30 секунд.

Чтобы сделать блюдо еще вкуснее, отдельно Евгений Клопотенко растапливает на сковороде 50 г сливочного масла. Для подачи выкладываем на тарелку тушеный щавель, на него – рыбу, а сверху поливаем все растопленным сливочным маслом.

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