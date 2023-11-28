Так, депутату ровенского облсовета вручено сообщение о подозрении по статье незаконного обогащения.
Как сообщают в ДБР, у депутата Ровенского областного совета, который также в должности заместителя председателя Полесского лесного офиса, обнаружили незадекларированное состояние.
Фигурант дела, работая в исполнительной власти и органах местного самоуправления, успел незаконно обогатиться на миллионы долларов.
ДБР сообщает, что в рамках открытого уголовного производства проведены обыски, в частности, дома у депутата, на рабочем месте и у членов его семьи.
В ходе следственных действий обнаружено и изъято наличными свыше 4 млн долларов.
Правоохранители нашли три элитных автомобиля "AUDI Q8", "MERCEDES-BENZ GLE 350E", "BMW X5", дорогие вещи и часы.
Также обнаружены золотые монеты, слитки золота, два пистолета, автомат Калашникова с 16 магазинами с патронами.
В ДБР добавили, что депутат владел четырьмя земельными участками в Ровно, где осуществлял строительство коттеджей.
Сообщается, что участки зарегистрированы на номинальных лиц, подконтрольных депутату.
Депутату вручено уведомление о подозрении по статье незаконного обогащения (ст. 368-5 УК Украины).
В НАПК было направлено письмо относительно мониторинга образа жизни фигуранта и семьи депутата.
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