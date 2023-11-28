Депутат и руководитель лесной отрасли региона разоблачены во владении незаконным состоянием на миллионы долларов.

Так, депутату ровенского облсовета вручено сообщение о подозрении по статье незаконного обогащения.

Как сообщают в ДБР, у депутата Ровенского областного совета, который также в должности заместителя председателя Полесского лесного офиса, обнаружили незадекларированное состояние.

Фигурант дела, работая в исполнительной власти и органах местного самоуправления, успел незаконно обогатиться на миллионы долларов.

ДБР сообщает, что в рамках открытого уголовного производства проведены обыски, в частности, дома у депутата, на рабочем месте и у членов его семьи.

В ходе следственных действий обнаружено и изъято наличными свыше 4 млн долларов.

Правоохранители нашли три элитных автомобиля "AUDI Q8", "MERCEDES-BENZ GLE 350E", "BMW X5", дорогие вещи и часы.

Также обнаружены золотые монеты, слитки золота, два пистолета, автомат Калашникова с 16 магазинами с патронами.

В ДБР добавили, что депутат владел четырьмя земельными участками в Ровно, где осуществлял строительство коттеджей.

Сообщается, что участки зарегистрированы на номинальных лиц, подконтрольных депутату.

Депутату вручено уведомление о подозрении по статье незаконного обогащения (ст. 368-5 УК Украины).

В НАПК было направлено письмо относительно мониторинга образа жизни фигуранта и семьи депутата.

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