Звезда "Мастер Шеф", а теперь ведущий проекта "Пекельні борошна" Евгений Клопотенко вместе с Тарасом Тополей показал интересный рецепт пирога.

Евгений Клопотенко в эфире кулинарного проекта "Пекельні борошна" по просьбе своего звездного гостя, солиста группы "Антитела" Тараса Тополи предложил рецепт необычного украинского блюда с гречкой.

Клопотенко решил приготовить вместе с Тарасом Тополей вкуснейший яворовский пирог, начинку для которого делают на основе гречки и картофеля. Шоу вышло на YouTube-канале "СТБ" (чтобы посмотреть видео, пролистайте вниз).

Чтобы приготовить яворовский пирог, Евгений Клопотенко берет следующие ингредиенты:

125 мл молока

25 г живых дрожжей

550 г муки

1 яйцо

125 мл воды

соль – по вкусу

1 ст. л. сахара

200 г гречки

8 картофелин

2 луковицы

2 ст. л. масла

Сначала Евгений Клопотенко делает опару: смешивает молоко с дрожжами и оставляет на 15 минут.

Когда дрожжи начнут действовать, смешиваем опару с мукой, добавляем яйцо, растительное масло, воду, сахар и соль. Замешиваем тесто и оставляем его подходить – на час в теплое место.

Тем временем Евгений Клопотенко готовит начинку. Отдельно отвариваем картофель и делаем из него пюре. Отдельно варим гречку. Лук режем кубиком и обжариваем на растительном масле. Смешиваем картофельное пюре с гречкой и жареным лучком.

Тесто на подпыленной мукой поверхности раскатываем в пласт и разрезаем его на две равные части. Половину теста выкладываем на дно формы, затем выкладываем гречнево-картофельную начинку, а сверху накрываем второй половиной теста и защипываем края.

Сверху Евгений Клопотенко смазывает яворовский пирог размешанным яйцом и отправляет в разогретую до 180 градусов духовку на 50 минут.

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