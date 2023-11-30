Евгений Клопотенко в эфире кулинарного проекта "Пекельні борошна" по просьбе своего звездного гостя, солиста группы "Антитела" Тараса Тополи предложил рецепт необычного украинского блюда с гречкой.
Клопотенко решил приготовить вместе с Тарасом Тополей вкуснейший яворовский пирог, начинку для которого делают на основе гречки и картофеля. Шоу вышло на YouTube-канале "СТБ" (чтобы посмотреть видео, пролистайте вниз).
Чтобы приготовить яворовский пирог, Евгений Клопотенко берет следующие ингредиенты:
- 125 мл молока
- 25 г живых дрожжей
- 550 г муки
- 1 яйцо
- 125 мл воды
- соль – по вкусу
- 1 ст. л. сахара
- 200 г гречки
- 8 картофелин
- 2 луковицы
- 2 ст. л. масла
Сначала Евгений Клопотенко делает опару: смешивает молоко с дрожжами и оставляет на 15 минут.
Когда дрожжи начнут действовать, смешиваем опару с мукой, добавляем яйцо, растительное масло, воду, сахар и соль. Замешиваем тесто и оставляем его подходить – на час в теплое место.
Тем временем Евгений Клопотенко готовит начинку. Отдельно отвариваем картофель и делаем из него пюре. Отдельно варим гречку. Лук режем кубиком и обжариваем на растительном масле. Смешиваем картофельное пюре с гречкой и жареным лучком.
Тесто на подпыленной мукой поверхности раскатываем в пласт и разрезаем его на две равные части. Половину теста выкладываем на дно формы, затем выкладываем гречнево-картофельную начинку, а сверху накрываем второй половиной теста и защипываем края.
Сверху Евгений Клопотенко смазывает яворовский пирог размешанным яйцом и отправляет в разогретую до 180 градусов духовку на 50 минут.
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