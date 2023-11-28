Ведическая астрологиня Инна Гнатюк сообщила, что в натальной карте Украины есть проклятие, которое тянется еще со времен Руси, и в ближайшее время мы должны его преодолеть, чтобы был мир.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Почему Украина раз в 100 лет страдает от войн такого большого масштаба? Все мировые войны прошли через нас. Что не так?

Это было для меня очень большим открытием, когда я нарисовала, рассмотрела карту Украины, когда началась война. Я там нашла, что у нас есть проклятие из-за религии.

Вот вернемся во времена, когда Владимир крестил Русь, это была его огромная амбиция – увеличить свою власть, соединиться с Европой. И именно из-за этой амбиции он предал богов, которые поддерживали украинский народ, нашу Украину, давали нам силу, давали силу, кстати, побеждать. И он сделал это силой, запугивая людей. Это даже не было запугивание, он так и делал: сжигал дома тем людям, которые не пришли в тот день креститься к воде. То есть это было навязано огромной силой из-за своих амбиций.

И теперь мы имеем проклятие из-за религии. И тут еще получилось так, что мы соединились под одним эгрегором с нашим врагом, это еще прибавило завязки таких тесных контактов, через эгрегор можно продвигать что угодно, любую информацию. И именно с началом войны началась эта развязка, которую мы начали отсоединяться. Если бы не война, наверное, этого бы не произошло.

Но здесь еще нужно сказать о периоде, когда это проклятие самое включилось. С 23 сентября 2021 года этот период продолжается, и он будет продолжаться до 24 мая 2024 года. То есть мы должны за этот период преодолеть, избавиться от этого эгрегора, возродить свою веру, свою религию, и тогда только может наступить мир.

Как сообщала Politeka, Атаманова сообщила, что в ближайшее время в Херсонской области события будут развиваться очень активно, оккупанты готовят для ВСУ ловушки, но и мы покажем себя.

Также Politeka писала о том, что Сейраш рассказала, как изменится ситуация на Бахмутском и Авдеевском направлениях в ближайшее время.