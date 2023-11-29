Тарологиня Людмила Хомутовская сообщила, что жена Буданова была отравлена специально, чтобы показать ее мужу, насколько враги близко, но ее и двух других сотрудников спасут.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Правда ли, что отравили жену Буданова и враг подобрался так близко? А может быть, и не враг?

Правда ли, что отравили жену? Правда. Это долгая работа, которая была очень взвешена, ее сделали на 5+. Это враг или не враг? Условно не враг.

Условно не враг – это как выходит? Это может быть близкий человек? Кто стоит за этим человеком?

Я не столь близкий человек, это все-таки человек, который точно не родственник, но это женщина, которую все знают. Это какое-то звездное лицо на уровне страны.

Почему она это сделала?

Это точно касается именно мужчины, чтобы каким-то образом взорвать, подломить, утратить веру. Все как-то туда.

Это была угроза Буданову?

Угрозой это неправильно назвать, это было покушение. Это уже не угроза, потому что угрозы не помогли.

Кроме того, отравили не только жену Буданова, отравили еще и его сотрудников, два человека также находятся в больнице. Будут ли иметь последствия эти отравления? Смогут ли их вылечить?

Сможем ли вылечить? Однозначно сможем, хотя один человек будет в критическом состоянии, его будут вытаскивать. Будут ли последствия? Последствия будут, и достаточно сильные, особенно они отыграются именно на системе, отвечающей за воду, за лимфосистему. К сожалению, у этих людей, отравившихся сейчас, будет очень тяжелая старость.

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