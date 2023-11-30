Астрологиня Анна Вергелес рассказала, что в 2024 году Козероги должны больше задуматься над тем, что делает их счастливыми, находить новые хобби и интересные дела.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Здесь, опять же, работает у нас Юпитер, в первой половине года он будет очень активно работать с Солнцем для Козерогов и даст возможности для социальной реализации, для продвижения своих проектов, для того, чтобы почувствовать себя более уверенно в социальной жизни. Не отказывайтесь от возможностей, который будут приходить, но вам нужно будет взять на себя определенную ответственность, это важно.

Первая половина года о любви, но это романтика больше, это не о том, чтобы выходить замуж сразу, а о том, чтобы насладиться красотой первых свиданий. Это очень хорошее время для того, чтобы найти для себя какие-то новые хобби, какие-то новые увлечения. Может быть, именно там вы найдете интересных партнеров для себя, интересных людей.

Старайтесь больше, если это возможно, наслаждаться жизнью. Мы знаем, что Козероги – один из самых трудолюбивых знаков, они очень ответственные, они очень много работают, у них всегда какая-то цель, к которой они двигаются. И часто Козероги ведут довольно аскетический образ жизни, они отказывают себе часто в каких-то радостях, потому что это нецелесообразно.

Поэтому в первой половине года старайтесь больше себя радовать, ходить на свидания, в случае необходимости, заниматься какими-то интересными делами и думать о том, что делает вас счастливыми. Это очень важный вопрос для Козерогов в первой половине года. Вторая половина года уже о работе, друзья, поэтому никуда Козероги не денутся от своей работы, и она от них не уйдет.

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