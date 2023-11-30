Журналист Эдуард Глеза сообщил, что в Украине планируют призывать на фронт даже тех, кто отбывал наказание за преступления.

Об этом он рассказал на канале «Контекст».

«Следует с 1 декабря готовиться к новым правилам мобилизации. В Верховной Раде нарабатывают большой законопроект и примут его точно быстро. Депутаты хотят приступить к тем, кто поступает в высшие учебные заведения, чтобы откосить от службы, ведь количество мужчин-контрактников в этом году в разы превышает довоенные показатели», - сообщил Эдуард Глеза.

По словам журналиста, именно поэтому практически всем, кто получает второе высшее образование, стоит ожидать повесток. Как отметил Эдуард Глеза, также призывать планируют некоторых лиц, отбывавших наказание за преступления.

«Кроме того, правила могут измениться и для тех, кто, например, оформил уход за близким человеком. Такую отсрочку будут иметь только ближайшие родственники, то есть члены семьи первой степени родства», - заявил Эдуард Глеза.

Как писала ранее Politeka, был новый прорыв: оккупанты активизировались под Авдеевкой, ситуация стала крайне тяжелой.

Также Politeka сообщала о серьезных двух ударах: на левом берегу оккупанты начали выбивать ВСУ, на чьей стороне преимущество.