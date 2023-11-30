Мобилизация в Украине и военное положение продолжаются, но есть важные детали, о которых нужно знать, чтобы они не застали врасплох

Мобилизация в Украине и военное положение были в очередной раз продлены еще на 90 суток.

Таким образом, мобилизация в Украине и военное положение будут действовать по меньшей мере до 14 февраля 2024 года. Соответствующие законы уже подписаны. Еще один закон о мобилизации в Украине народные депутаты планируют принять в ближайшее время, в декабре.

Верховная Рада готовит законопроект, который должен внести изменения в процесс мобилизации в Украине и демобилизации.

Будущий закон объединит несколько десятков различных законодательных инициатив, наработанных в оборонном комитете. Он содержит как технические детали, так и принципиально новые нормы. Речь идет о более четком описании процесса демобилизации действующих военнослужащих, а также о частичном изменении подхода к мобилизации в Украине.

«У нас есть более десяти законопроектов, так или иначе регулирующих вопросы мобилизации в Украине или демобилизации. Поэтому мы пытаемся сейчас на комитете создать, мы называем это Матрица мобилизации в Украине и Матрица демобилизации. То есть, все эти условия составить в единую таблицу и урегулировать эти вопросы», - сообщил председатель подкомитета по надзору за деятельностью государственных органов специального назначения с правоохранительными функциями, правоохранительных органов, правоохранительных органов специального назначения и разведывательных органов Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия.

Ожидается, что эти изменения в отношении Мобилизации в Украине будут приняты уже в декабре. Первые чтения законопроекта о мобилизации в Украине в середине декабря, а до конца года голосование.

В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов говорит, что мобилизация в Украине станет более гибкой. В частности, правительство планирует изменить практику призыва на военную службу, чтобы сохранить боеспособность

По словам Данилова, будут объявлены те специальности, которые необходимы и люди будут добровольно идти на конкретную должность. К примеру, куда нужны сварщики или слесари и так далее. Секретарь СНБО подчеркнул, что в мобилизации в Украине будет другой подход.

«Теперь у нас есть новый министр с новым подходом», - отметил Данилов, комментируя изменения в мобилизации в Украине.

В свою очередь, народные депутаты предлагают еще одни изменения в мобилизацию в Украине. В частности, уменьшить круг граждан, имеющих право на отсрочку из-за ухода за лицом с инвалидностью 1 и 2 групп или нуждающегося в постоянной опеке.

Еще одно вероятное новшество в мобилизации в Украине – устранение возможности избегания от призыва через получение второго, третьего высшего или высшего образования.

Тем временем мужчины продолжают получать повестки из военкоматов. Мобилизация в Украине в декабре коснется военнообязанных и резервистов от 18 до 60 лет. Впрочем, подчеркнем, если мужчина от 18 до 27 лет не прошел срочную службу, его принудительно мобилизовать не имеют права.

Украинцы, требуя справедливости, уже давно высказываются о том, что нынешняя система мобилизации не вызывает доверия:

"Война закончится тогда, когда на фронте будут депутаты, министры, судьи, прокуроры, СБУ, полиция, олигархи и их дети";

"В Израиле дети премьера, президента воюют, дети и родные 17 министров на войне, а в Украине почему-то нет такого, отсутствует социальная справедливость";

"Кто-то воюет, а кто-то уклоняется! Кто-то не может пойти на ротацию, а мы будем вакансии предлагать! Дуристика какая-то! Пока мобилизуют женщин-врачей и инвалидов, здоровые быки за юбками прячутся и "не скучают" дома!".

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