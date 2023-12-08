Медиум Анна Атаманова сообщила, что с обменом пленными сейчас очень тяжело, путин не хочет на это идти, но через 2 года он примет участие в великолепной траурной процессии на Красной площади.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Похоронят ли путина рядом с Лениным?

Да, об этом уже говорили, об этом уже договаривались. Как знаковая персона он хочет достичь для россии чрезвычайных побед, и как дьявол в телесной оболочке он хочет для себя создать склеп. Как в Египте фараонов в пирамидах хоронили, так и в россии Ленин сейчас покоится. Это все для того, чтобы подпитываться энергией и создать для себя замок потустороннего мира.

Увидим ли мы в ближайшее время на Красной площади эту прекрасную траурную процессию?

В ближайший год пока нет, но показывает, что у него действительно очень большие проблемы со здоровьем. Скорее всего года 2, где-то так получается.

Что с процессом обмена? Будут ли обмены военнопленными до конца этого года? Возможно, на новый год будет что-нибудь хорошее?

Я вижу, что очень сложно договариваться об обмене сейчас. Как будто такой план, чтобы люди обижались на власть и обвиняли в бездействии. Поэтому будет много обещаний по возвращению, а на самом деле это заблуждение. Нет, не хотят возвращать. Некоторых детей сейчас разыскивают. Показывает, что в отношении детей много вопросов. Очень много ждут людей, надеются, но, к сожалению, не будет возвращений. Хотя некоторые, возможно, будут позже или в ближайшее время небольшими группами.

Действительно ли Америка будет поддерживать Украину и предоставит все, что пообещала?

В начале года вроде как будут задерживать, небольшими порциями будут давать. Но через какой-то период, возможно, 10-месяца, в октябре будут для нас очень веские исполнения обещаний, то, что будет нас радовать.

Как сообщала Politeka, Стелла рассказала, кто помогает ВСУ наносить успешные удары по россиянам на оккупированных территориях.

Также Politeka писала о том, что Фрейн сделала прогноз на следующий год.