Тарологиня Елена Бюн сообщила, что кремль зажал Орбана в угол, на него есть компромат, поэтому от Венгрии сейчас ожидаются быстрые негативные решения.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Сколько денег Орбан получил от россии и какую ставку делает россия на Орбана?

Орбана очень хорошо зажали, кремль его зажал в тупик, и тут есть за что. Есть, видимо, компромат, грешки, прошлые деяния, которые очень-очень не лицеприятные, если их опубликовать. Финансы тут тоже есть. Поэтому Орбан будет вылазить вон из кожи, чтобы угодить кремлю, сделать так, как хочет кремль.

А что хочет кремль получить от этих интриг, которые сейчас плетет Орбан?

Чтобы он активнее действовал, более активно, они считают, что он недостаточно активно действует. Это все, что связано с помощью Украине, это все, что связано со вступлением в Евросоюз. Это чтобы рассорить, больше грязи вылить на Украину, очень умело представить ее в негативном свете.

И знаете, так мощненько на него давят: «Давай, давай, дружочек, отрабатывай». Подгорает со стороны кремля, потому что им нужны быстрые негативные решения, отрицательные решения в том, что касается Украины.

А почему кремль спешит?

Он надеется из той ситуации, в которой сейчас оказалась Украина, получить какую-то выгоду. Может попытаться прорвать где-то, это как он думает, я говорю то, что хочет кремль. Прорвать где-то, получить какую-то территорию, которую он хотел, населенный пункт. То есть ему надо сейчас срочно какие-то победоносные действия, какой-то успех любой ценой.

Как сообщала Politeka, Гергель назвала главную проблему украинцев.

Также Politeka писала о том, что Романова сделала расклад для Украины на декабрь, январь и февраль.