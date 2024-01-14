Если вы хотите поднять свое настроение, не обязательно прибегает к мороженому, ведь существуют другие продукты, которые могут помочь преодолеть депрессию.

Стресс и депрессия, возникающие по разным причинам, являются защитными реакциями организма. Однако, в отличие от употребления мороженого, существуют другие продукты, которые могут помочь более эффективно преодолеть эти состояния. Диетолог из Массачусетской больницы общего профиля в Бостоне, доктор Ума Найду, рассказала о еде, помогающей с депрессией.

Оказывается, листовая зелень оказывается более эффективной в борьбе с депрессивными состояниями. В отличие от употребления сладкой пищи, которое может казаться облегчением, оно фактически может усугубить ситуацию.

Врач отмечает, что получение удовольствия от мороженого или других углеводов связано с поставкой аминокислоты триптофана в мозг, что способствует выработке "гормона счастья" - серотонина. Однако такие продукты богаты сахаром, насыщенными жирами и рафинированной мукой, что может способствовать воспалению, спровоцированному депрессией. В этот перечень также входят обработанные высокоочищенные продукты, такие как фастфуд.

Научные исследования свидетельствуют, что введение в ежедневный рацион значительного количества фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов и рыбы может существенно снизить риск развития депрессии. Метаанализ 18 исследований, опубликованный в British Journal of Nutrition в 2018 году, показал, что потребление 100 г овощей или фруктов уменьшает риск депрессии на 5%.

Кроме того, продукты от депрессии включают богатые фолиевой кислотой и клетчаткой, такие как фрукты, орехи, рыба, горох, листовая зелень, фасоль, шпинат, спаржа и другие. Добавление имбиря, льняных семян, черного перца и рыбы жирных сортов в рацион также может привести к улучшению состояния.

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