Экс-подопечная Потапа Мишель Андраде решила рассказать, как во время болезни поднимает себе настроение. Звезда поделилась своим занятием в Инстаграм, где публикует не только творчество, но и личные кадры.

"А еще перед поездкой я заболела и чтобы поднять себе настроение, я поехала в магазин и купила все, чтобы создать новогодние букеты. Так понравилось, так меня переклинило, смогла отвлектись и все таки получилось поднять себе настроение", - написала Мишель Андраде в публикации.

Стоит отметить, Мишель Андраде - успешная украинская певица. Артистка изначально была в продюсерском центре Потапа, но несколько лет назад решила прервать сотрудничество, как и бывший партнер по сцене Нади Дорофеевой - Позитив. Андраде, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А на момент полномасштабного вторжения Мишель оказалась в Португалии, где сразу же отправилась на митинг в поддержку Украины. А недавно артистка решила прокомментировать украинский шоу-бизнес, который сейчас активно развивается.

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