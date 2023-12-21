Тарологиня Людмила Хомутовская заявила, что вступление Украины в ЕС – это не пустые разговоры, а вот Венгрию действительно могут лишить голоса из-за политики Орбана.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Есть ли у Украины действительно шансы на вступление в ЕС или это просто пустые разговоры?

Да я бы это не назвала пустыми разговорами. Есть ли здесь шанс? Точно есть. Если мы действуем. Может, оно даже произойдет как-то быстро, если будет именно воля. Король чаш – если будет мудрый руководитель, который это будет внедрять.

По карте Мир я бы не сказала, что шансов нет, это как раз неправда. Здесь больше победить Хаос, поставить Хаос на службу, и тогда все произойдет. А у нас сейчас пока Хаос.

Действительно ли размышляют над тем, как лишить Венгрию права голоса в ЕС или просто это пытаются напугать Орбана?

Хотят ли напугать? Да, они хотят испугать. Здесь есть история. Но действительно ли хотят (ред. – лишить права головы)? Залил он нормально, так что там 100% будет стоять вопрос закона, изменение законодательства, потому что Иерофант отвечает за законы. Это на каком-то столь широком уровне. И по Тройке чаш уже поддостал, этого хотят все.

Закачается ли под Орбаном его кресло в следующем году?

Я бы это так не назвала. У него все-таки стабильная позиция в стране, есть там какая-то часть несогласных, но назвать по Двойке мечей, что подзакачается… Я бы сказала, что нет. Может немного потеряться поддержка, но это не подзакачается.

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