В Харькове прогремело шесть взрывов, есть пострадавшие.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что россияне ударили центром Харькова. Из-за этого повреждена гражданская инфраструктура, на местах попаданий работают профильные службы.

Городской голова Харькова Игорь Терехов заявил о серии взрывов в городе.

Мэр Харькова Терехов сообщил, что россияне попали в жилой дом в центре города – там серьезные разрушения, вспыхнул пожар.

По меньшей мере, четыре человека получили ранения в результате ударов, сообщили в полиции Харьковщины.





Напомним, 29 декабря около 110 ракет выпустила российская армия во время атаки на Украину.

Россия применила почти все, что имеет в своем арсенале: кинжалы, С-300, крылатые ракеты, БПЛА. Большинство из них сбили силы ПВО.

В Шевченковском р-не Киева возгорание в недостроенном бизнес-центре; повреждение жилого дома, возгорание на территории гаражей, пожар на территории складских помещений, на территории нежилой застройки.

Также враг бил по Никопольщине из артиллерии и атаковал БпЛА.

Из-за обломков снарядов были ранены трое мужчин: двое 29-ти и один 49-ти лет.

Также известно, что в Днепре коммунальщики отремонтировали поврежденные дома, в которых в результате атаки были выбиты окна.

Известно, что в настоящее время завершено 90% работ, закрыты окна в пострадавших домах по улице Алана Шепарда 11 и 13 – их закрывают пленкой и osb листами.

Коммунальщики работали с самого утра до комендантского часа, сегодня работа продолжаются.

Как сообщала Politeka, Биркадзе заявил, что Украине очень выгоден новый президент Аргентины Хавьер Милей, потому что он абсолютно поддерживает демократические ценности.

Также Politeka писала, что Ланг рассказала, какой город будет под наибольшей угрозой обстрелов в январе.