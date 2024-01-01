Сценарии развития событий в 2024 году в украинской войне могут иметь разные варианты.

Сейчас ситуация на фронте остается неопределенной. Как наступление российских войск, так и украинского сопротивления до сих пор не произошло. С точки зрения аналитика Барбары Занчетта, победа в этом конфликте зависит от принимаемых политических решений в США и ЕС. Однако внутренние разногласия в западных столицах могут повлиять на решаемость в поддержке Украины.

Эксперт Майкл Кларк считает, что российские силы могут пытаться захватить Донбасс и, возможно, расширить свои действия на всем фронте. Украина, в свою очередь, может использовать свой успех в Черном море и провести военные операции, направленные на вывод российских войск из равновесия.

2024 может стать периодом консолидации для обеих сторон конфликта. С российской стороны отсутствие необходимых ресурсов может задержать стратегическое наступление до весны 2025 года. Украине же необходима поддержка Запада для выдержки в следующем году и наращивания внутренних сил для дальнейших действий.

Нерешительность и внутренние разногласия в западных столицах могут стимулировать рф к более агрессивным действиям, но путь к разрешению конфликта лежит в переговорах, которые обе стороны отказываются начинать. Это важный момент в войне, которая, по словам экспертов, будет определяться крупными политическими центрами мира, такими как Москва, Киев, Вашингтон, Брюссель, Пекин, Тегеран и Пхеньян.

Этот год обещает быть сложным для Запада и Украины с определяющим влиянием на дальнейшие события в регионе.



По материалам ВВС.

Как сообщала Politeka, Биркадзе заявил, что Украине очень выгоден новый президент Аргентины Хавьер Милей, потому что он абсолютно поддерживает демократические ценности.

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