В последние недели интенсивность военных действий усиливается, переходя на территорию россии. В сводке военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан подчеркнул не только активность оккупантов с использованием некачественных ракет и устаревших самолетов, но также участие украинских Сил спецопераций.
Видеозаписи из социальных сетей фиксируют множество взрывов и вспышек в российских городах. По словам полковника Свитана, это направлено на обезопасивание Харькова от возможных ударов ракетами С-300 и "Искандерами" с местного аэродрома на севере Белгорода, который используется для обстрелов украинского города.
"Они бить могли с РСЗО "Смерч", "Ольха" или ракетного комплекса дальностью у которого 70 – 120 километров. Вероятно, дальше будет продолжаться работа по Белгородскому аэродрому, поэтому у нас есть особый план, где и куда надо бить сейчас" - предположил эксперт.
Он также подчеркнул, что более 40 аэродромов в приграничных российских областях (Курская, Белгородская, Ростовская, Воронежская и Брянская) могут стать потенциальными целями для ударов ВСУ.
"Не следует забывать и о силах внутреннего сопротивления, которые действуют в "народных республиках" и выполняют функцию корректировщиков, наносящих удары по военным объектам на территории россии", - добавил Свитан.
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