Вооруженные Силы Украины (ВСУ) успешно справились с новыми атаками, как отметил в своем докладе военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Боевые действия в Херсонской области продолжаются в неуменьшенной интенсивности, где российские военные предприняли попытки контратаковать в районе Крынок.

В области Вербового, украинские силы обороны продемонстрировали значительные успехи, активно борясь за контроль над важной высотой. Полковник Свитан высказал мнение, что эта стратегическая территория является оптимальной для украинской обороны, обеспечивая возможность занять прочные оборонительные позиции и ожидать поддержки со стороны западных воздушных сил.

"Вероятно, именно эта территория для ВСУ выгодна в обороне. Это оптимальные действия для того, чтобы занять оборонительные позиции и дождаться усиления" - поделился эксперт.

Отметим, на восточном фронте оккупанты пытаются активно двигаться в направлении Очеретино в районе Бердичева и Степового. ВСУ сумели эффективно стабилизировать ситуацию и успешно отразить огневые атаки вблизи Новобахмутовки.

"Сейчас там оккупанты усиленно используют артиллерию и боеприпасы, ведь понимают риски и дело не в живой силе и потерях под Очеретино. Движение на данном участке у них массовое и потери стали еще больше", - заключил Свитан.

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