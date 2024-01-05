Президент "Энергоатома" попал в скандал из-за приобретения его 70-летней тещей недвижимости под Киевом.

Близкая родственница президента “Энергоатома” Петра Котина приобрела недвижимость и землю под Киевом на почти 7 млн ​​гривен.

В то же время журналисты "Схем" отмечают, что официальных доходов пенсионерки на приобретение элитной недвижимости не хватило бы, а в доме с бассейном проживает Котин.

Женщина раньше работала на полугосударственных предприятиях, например, на Запорожской ТЭС и в 2000-2009 годах получила 79 тысяч гривен зарплаты.

Теперь теща президента “Энергоатома, вероятно, получает пенсию.

У тестя Котина официальные доходы не превышали 150 000 грн. за 9 лет.

Жена головы "Энергоатома" не декларировала доходы, которые позволили бы ей приобрести недвижимость.

Согласно документам, полученным журналистами, имение площадью около 300 кв. м. и земля под ним обошлись тещи президента "Энергоатома" почти в 7 миллионов гривен: 6,5 млн за поместье и 350 тысяч за земельный участок.

Известно, что двухэтажное здание имеет выход к частному озеру, на территории имения также обустроен бассейн.

Журналисты у недвижимости ранее фиксировали служебный Mercedes Петра Котина.

Сам Котин впоследствии объяснил журналистам "Схем", что его семья имеет источники средств, которые позволили его теще приобрести имущество.

По его словам, его семья имеет сбережения "за более 50 лет трудовой деятельности".

В частности, наличность принадлежит близким родственникам, доверившим вывезти ее с оккупированных территорий и заимствованные средства, то есть в расчете на будущую продажу имущества, которое сейчас оккупировано.

Источник: расследование«Схем».

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