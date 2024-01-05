Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подчеркнул отсутствие подтвержденных данных о формировании российскими военными ударных групп в определенных направлениях. Об этом заявил полковник запаса ВСУ, известный военный аналитик Олег Жданов.

оккупанты, война, фронт

По словам Жданова, текущая ситуация не предоставляет россии возможности для мгновенного мобилизации дополнительных военных сил и формирования атакующих групп в кратчайшие сроки. Как известно, недавно появились заявления о том, что оккупанты планируют новое наступление в восточных областях.

“Мы сегодня видим, что у рф нет возможности лишнюю бригаду привлечь со своей территории, а не то что сформировать за одну-три недели наступательную группировку. Ее численность должна быть по крайней мере в два раза больше, чем входившая с территории Беларуси. И техника тоже им нужна, поэтому вариант быстрого наступления низок" - признался эксперт.

Он также отметил, что украинские военные хорошо осведомлены о действиях войск прикрытия государственной границы со стороны России в Черниговской, Сумской и Харьковской областях. Несмотря на это, возникает проблема в виде артиллерийских обстрелов и попыток диверсионно-разведывательной деятельности, особенно в Сумской области.

"Единственная наша огромная проблема – это то, что они ведут обстрелы нашей территории с помощью артиллерии и авиации, пытаются вести диверсионно-разведывательную работу" - делится Жданов.

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