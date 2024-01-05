Как известно, недавно появились заявления о том, что оккупанты планируют новое наступление в восточных областях.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подчеркнул отсутствие подтвержденных данных о формировании российскими военными ударных групп в определенных направлениях. Об этом заявил полковник запаса ВСУ, известный военный аналитик Олег Жданов.

По словам Жданова, текущая ситуация не предоставляет россии возможности для мгновенного мобилизации дополнительных военных сил и формирования атакующих групп в кратчайшие сроки. Как известно, недавно появились заявления о том, что оккупанты планируют новое наступление в восточных областях.

“Мы сегодня видим, что у рф нет возможности лишнюю бригаду привлечь со своей территории, а не то что сформировать за одну-три недели наступательную группировку. Ее численность должна быть по крайней мере в два раза больше, чем входившая с территории Беларуси. И техника тоже им нужна, поэтому вариант быстрого наступления низок" - признался эксперт.

Он также отметил, что украинские военные хорошо осведомлены о действиях войск прикрытия государственной границы со стороны России в Черниговской, Сумской и Харьковской областях. Несмотря на это, возникает проблема в виде артиллерийских обстрелов и попыток диверсионно-разведывательной деятельности, особенно в Сумской области.

"Единственная наша огромная проблема – это то, что они ведут обстрелы нашей территории с помощью артиллерии и авиации, пытаются вести диверсионно-разведывательную работу" - делится Жданов.

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