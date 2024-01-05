Полковник запаса ВСУ, известный военный аналитик Олег Жданов предупреждает о возможности частых массированных атак со стороны рф на украинские города. По его словам, частота этих ударов зависит от того, насколько российские военные готовились к ним.

Если подготовка проходила несколько месяцев, то ракеты уже распределены по аэродромам и готовы к использованию. Жданов отмечает, что для проведения массированных атак необходима лишь команда специалистов, внесущих координаты целей в ракеты.

"После этого техническая сторона берет под свой контроль подвеску ракет и выход на рубеж. По данным разведки нашей, россия располагает более тысячей ракет каждого типа. Нужно понимать, примерно около 60 ракет в месяц они выпускают. Накопили это за несколько месяцев, новый удар может быть в любое время" - поделился Жданов.

Эксперт подчеркивает, что невозможно точно предсказать, какой город может стать следующей целью массированного удара со стороны россии. Последние события, когда вражеские крылатые ракеты сначала направлялись на запад и север, а затем изменили курс на Киев, подчеркивают сложность предсказания последующих атак.

"Может в связи с праздниками, но боевая интенсивность немного снизилась - это касательно боев на передовой. Но никто не расслабляется, ведь после Рождества у оккупантов атаки могут усилиться, не только наземные" - предположил эксперт.

Последние новости Украины:

Раздача повесток на блокпостах - в полиции сделали разъяснение.

Изменения под Авдеевкой, в ВСУ новый успех – что известно на сейчас.

Россияне пошли ва-банк: что будет происходить в ближайшие месяцы.