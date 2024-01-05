В условиях продолжающегося конфликта, рф продолжает атаковать города Украины, применяя ударные дроны и ракеты.

С учетом этой угрозы национальной безопасности украинцам следует уделить особое внимание. В случае воздушной тревоги рекомендуется немедленно уходить в ближайшее убежище. В отсутствие такой возможности важно предпринять меры по укреплению дома, особенно окон, пишет Хайзер.





Основное внимание следует уделить предотвращению разлетания стекол на мелкие осколки, чтобы избежать травмирования людей. Хотя эти меры не гарантируют полную защиту окон от разрушения, они могут помочь предотвратить образование крупных осколков.

Скотч

На начальном этапе конфликта украинцам рекомендовали укрепить окна с использованием скотча. Те, кто следовал этому совету, обнаружили, что обычный широкий скотч, наклеенный вертикально и горизонтально на поверхность стекла, может служить эффективным средством. Также можно создать защитную "снежинку", прикрепив скотч к центру стекла, где обычно концентрируется основной удар взрывной волны.

Газеты

Исследования показывают, что использование газет может быть другим эффективным методом укрепления окон. Для этого газеты рекомендуется разрезать на полосы шириной не менее 5 сантиметров, пропитать их хозяйственным мылом и прикрепить к стеклам. Желательно создать несколько слоев (4-5), чтобы обеспечить более надежную защиту. Бумагу также можно прикрепить к окнам, используя клейстер, что поможет предотвратить разлетание стекла на мелкие осколки при ударной волне.

Ткань

Для укрепления стекол на окнах и балконах можно использовать хлопчатобумажную ткань. Нарезать ее следует на широкие полосы и закрепить на окнах, предварительно обмакивая в клейстер. Клейстер легко приготовить: достаточно смешать стакан муки с холодной водой до получения консистенции жидкой сметаны, затем добавить литр кипятка, не забывая постоянно перемешивать. Этот метод также может способствовать более надежной защите стекол от разрушения при воздействии взрывной волны.