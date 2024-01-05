Политолог Виталий Кулик объяснил, что законопроект о мобилизации предлагает рассматривать людей просто как ресурс рядом с боеприпасами и военной техникой.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Максимом Яли».

По словам эксперта, наиболее удивительной в этом законопроекте является запись о том, что он не нуждается в финансовом обеспечении. По его мнению, когда Шмыгаль и Кабмин вносили его по представлению Минобороны, нужно было провести юридическое сопровождение, раз они пишут, что это не нуждается в финансовом обеспечении. К тому же, добавляет гость программы, всем понятно, что закон о мобилизации, мобилизационных мерах, такие изменения в законодательстве – это огромные деньги.

«Логика связана с рассмотрением мобилизованных как человеческого ресурса наряду с боеприпасами, военной техникой, объемом финансирования, которой мыслит наш Генштаб и наше военное руководство. Там нет человека, там есть ресурс, который можно использовать», – объясняет Виталий Кулик.

То есть, констатирует он, речь идет о том, что руководство подходит к мобилизации как к статистике, поэтому здесь нет никакой эмпатичной составляющей. По словам политолога, тогда можно предположить, что росчерком пера определенные сегменты переведут из защищенной категории в незащищенную, например, это о призыве людей из третьей группы инвалидности.

«И система так, как она сейчас отлажена, не предусматривает защищенности от отправки на фронт без подготовки. В законопроекте появляется положение, что это нельзя сделать, но мы знаем, как работает нынешняя система не по законопроекту, а в реалиях, как решение выносит ВЛК, потому что больше всего вопросов к ВЛК», - заключает Виталий Кулик.

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