Российские оккупационные войска наносили, наносят и будут наносить ракетные удары до последнего дня этой фазы российско-украинской войны.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник в интервью проекту «Говорит Большой Львов».

Петр Черник отметил, что россияне сумели поставить на конвейер все свои главные ракеты и могут их производить в пределах от 100 до 120 в месяц. Возможно, даже немного больше.

"Что касается в части носителей – да, действительно, МиГ-31К, Ту-22М3 и Ту-95 С самые молодые начала 1990-х годов, и они будут претерпевать бесконечный и постоянно износ, но не так быстро, как бы нам этого хотелось . Это еще минимум 2-5 лет технологического запаса у них есть, а это достаточно много", – объяснил эксперт.

По его словам, массированная атака 29 декабря была наиболее показательной, и где-то плюс-минус в том же режиме, как сейчас, и будут происходить атаки в дальнейшем.

Петр Черник добавил, что минимальный временной лаг в части запуска ракет оккупантами, особенно по носителям - это четыре дня, потому что авиацию нужно обязательно обслуживать.

"А дальше здесь, действительно, не угадывается после четырех дней – то ли это сразу следующий день, то ли это через неделю, то ли это через месяц – не имеет значения, удары будут. Не отменяется это явление, оно переходит в режим константы", – подчеркнул военный эксперт.

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