Судя по той обстановке, которая складывается, там вот единственная проблема – это обстрелы города Харькова.

В условиях острой военной обстановки на востоке страны продолжаются интенсивные бои между силами Сил Обороны Украины и российскими оккупантами. Противник применяет авиационные удары, артиллерию и бронетехнику, пытаясь создать новую угрозу для ВСУ. Об этом заявил полковник запаса ВСУ, известный военный аналитик Олег Жданов.

"На данный момент, правильно проведенные контратаки и оборонительные действия Сил Обороны Украины привели к успешному разбиванию больших колонн бронетехники противника. Наиболее напряженные сражения происходят в районах Синьковки в Купянском районе Харьковской области" - делится эксперт.

Касательно ситуации в целом эксперт подметил, ВСУ контролируют обстановку ближе к Харькову. Недавно появились заявления о возможном наступлении оккупантов на Купянское направление. Жданов напомнил, планировали они это и два месяца назад, безуспешно проводя штурмы.

"Они уже 2 месяца штурмуют и один населённый пункт Синьковку, похоже, будут ещё штурмовать очень долго и долго. Судя по той обстановке, которая складывается, там вот единственная проблема – это обстрелы города Харькова и прилегающих населённых пунктов ракетами различного типа", - заявил Жданов.

Наши войска начинают наносить ответные удары, пытаясь подавить средства врага, которые ведут огонь по нашей территории и в том числе по городу Харьков.

«Так что, я так понимаю, началась операция Ответный удар» - заключил Жданов.

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