Важность операции также состояла в вычислениях: когда именно там проводились важные совещания с российскими военкорами.

Во временно оккупированном Крыму раздался громкий взрыв, который оказался результатом успешной операции украинских военных. Согласно официальному подтверждению от СтратКома Вооруженных Сил Украины (ВСУ), удар был нанесен по командному пункту российских войск, об этом заявил полковник запаса ВСУ, известный военный аналитик Олег Жданов.

«Мы наносим удары только исключительно по военным объектам, так вот вчера в районе Севастополя был уничтожен защищённый командный пункт, это командный пункт старый, он там еще с советских времен, поэтому все координаты знали. Вопрос был в том, когда его надо уничтожить» - поделился эксперт.

Он рассказал, что важность также состояла в вычислениях: когда именно там проводились важные совещания с российскими военкорами. В результате удара даже российские СМИ признали потери 23 военнослужащих, среди них погибли спецназовцы и пять высокопоставленных офицеров.

«Вот это соотношение «спецназовцы и высокопоставленные офицеры» – говорит о том, что это была комиссия где-то из вышестоящего руководства. Поскольку обычно в поездках на фронт таких офицеров сопровождает спецназ в качестве охраны. Так что, видимо очень крупную рыбку накрыли» - заключил Жданов.

В этом защищенном командном пункте также пострадали военные, были атакованы военные объекты в соседнем районе и недалеко от самого Севастополя, а враг понёс потери в системе ПВО и в другой системе.

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