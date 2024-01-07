В свете продолжающегося военного конфликта Украина принимает стратегическое решение сосредоточить усилия на полном уничтожении российской армии, прежде чем начать освобождение территорий. Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан поделился, что выполнение данной задачи автоматически приведет к освобождению оккупированных украинских земель.

"Основной целью является освобождение Крыма, за которым последует расширение действий на Донбасс. Вероятно, до 2025 года Донбасс останется под контролем противника, с фронтом, возможно, в оборонительной позиции на Запорожье, и с возможным движением в сторону Токмака" - предположил эксперт.

По его словам, нам предстоит сохранять высокую боевую готовность в продолжение длительного периода. Даже после достижения победы, возможны пограничные конфликты, поэтому решение о демобилизации войск на текущий момент не рассматривается.

"Основная стратегическая задача заключается в возвращении к границам 1991 года, освободив все украинские территории при полном уничтожении российской армии" - добавил Свитан.

На текущий момент Украина находится в оборонительной позиции, успешно отталкивая наступательные действия противника, который ежедневно понесает значительные потери.

Последние новости Украины:

В Киеве задержан эксчиновник, фото: за что ему грозит 15 лет.

Как сообщала Politeka, украинец шпионил за ВСУ, которые готовились к наступлению.

Также писала Politeka, Служба безопасности Украины задержала бойца ВСУ.