В настоящее время противник потерял часть своих военных формирований и вынужден восстанавливаться перед возобновлением штурма.

Активность российских военных в атаках на некоторые участки нашего фронта заметно снизилась. В частности, на Купянском направлении вражеские штурмы уменьшились по сравнению с декабрем 2023 года, рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

На данный момент оккупанты восстанавливают свою боеспособность после сильных ударов со стороны Вооруженных Сил Украины. Интенсивность вражеских штурмов на Купянском направлении за последние три дня слегка снизилась, возможно, из-за текущих погодных условий на этом участке фронта.

"Противник использует погодные факторы для компенсации своих потерь, а также для замены частей подразделений, которые значительно пострадали от ВСУ. Штурмовые операции у них проходят набегами" - поделился эксперт.

В настоящее время противник потерял часть своих военных формирований и вынужден восстанавливаться перед возобновлением активных штурмовых действий.

Ранее эксперт также подметил, нам предстоит сохранять высокую боевую готовность в продолжение длительного периода. Даже после достижения победы, возможны пограничные конфликты, поэтому решение о демобилизации войск на текущий момент не рассматривается.

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