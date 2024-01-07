Украинская система противовоздушной обороны успешно справляется с массированными атаками, при условии поставок ракетных систем от стран-партнеров. Эффективность ПВО проявляется в тех городах, где она развернута, и в своевременных поставках необходимых ракетных запасов, о чем детальнее рассказал полковник запаса ВСУ, известный военный аналитик Олег Жданов.

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Ранее российские атаки на украинские города часто осуществлялись ночью, но недавние инциденты, такие как ракетные атаки на Киев и Харьков, произошли в восемь утра при ясной погоде. Эксперт Олег Жданов полагает, что противник стремится растянуть время атаки, чтобы избежать отдыха противовоздушной обороны.

"Учитывая различия в скоростях полета ракет и беспилотников, таких как "Шахед", летящий со скоростью 180 километров в час, и баллистических ракет, которые могут достигать 850 километров в час, стратегия атаки предполагает длительные налеты" - желится эксперт о последних атаках.

Это создает давление на ПВО, заставляя его расходовать ракеты и переходить на перезарядку, что может создать "окно" для успешного преодоления системы противовоздушной обороны.

"Они растягивают налеты по времени, то есть, такая тактика представляет собой планомерно разработанную атаку с целью перегрузки и преодоления украинской противовоздушной обороны" - делится Жданов.

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