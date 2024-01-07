Бои становятся насущной угрозой не для Харькова, а в другой стороне и это связано с концентрацией прибывающих сил противника.

Сейчас рф имеет возможность формировать собственные резервы с планами начать движение в сторону Харькова в 2024 году. Представитель Главного управления разведки (ГУР), отметил, что российские силы могут усилить свои атаки в данном направлении, детальнее об этом рассказал полковник запаса ВСУ, известный военный аналитик Олег Жданов.

"Шквал статей по поводу того, что на Харьков начнётся наступление, потом сказали в районе Харькова, потом уточняли, что Белгородской области – мы не видим накопления ударных группировок в эту сторону. Но мы знаем, что в Белгород прибывают военно-транспортные самолёты типа ИЛ-76", - поделился эксперт.

Он предположил, скорее всего они везут ракеты к тем же комплексам С300-С400, которые потом обстреливают город Харьков. Несмотря на текущие попытки российских войск продвигаться с направления Валуйки на Купянск, военный эксперт утверждает, что в настоящее время городу Харькову ничего не угрожает.

Это обосновывается отсутствием значительных военных формирований в данном направлении, способных наступить на областной центр.

"В районе Валуек концентрируется достаточное количество сил и средств противника. Угроза есть в другой стороне от Харькова, именно боевые действия становятся актуальной угрозой на левом берегу реки Оскол в районе Купянск-Узловой" - добавил эксперт.

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