Оккупанты будут пытаться уже по замерзшему грунту пройти с помощью техники, хотят провести достаточное количество.

В данный момент оккупанті стремятся найти другие точки прорыва перед предстоящими выборами в России, запланированными на весну этого года. Однако существует важное ограничение, подмечает в новом интервью военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

"Стратегические успехи в этом году до псевдовыборов им трудно достичь. Одним из вариантов является попытка вытеснить наши войска за реку Оскол на правый берег. Ближе к концу месяца оккупанты могут начать движение в этом направлении, ведется подготовка" - заявил Свитан.

По словам эксперта, они ждут подходящих погодных условий, таких как морозы. После 19 января они намереваются провести наступательную операцию на замерзшей почве, используя технику, которая будет направлена на фронт в сторону Купянска.

"Они будут пытаться уже по замерзшему грунту пройти с помощью техники, хотят провести достаточное количество, перебрасывают как раз на линию фронта ближе к Купянскому направлению, постараются в очередной раз провести наступательную операцию, ну а мы будем стараться в очередной раз нанести максимальное поражение наступающим войскам" - делится Свитан.

Он напомнил ранее, нам предстоит сохранять высокую боевую готовность в продолжение длительного периода. Даже после достижения победы, возможны пограничные конфликты, поэтому решение о демобилизации войск на текущий момент не рассматривается.

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