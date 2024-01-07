Когда вражеский самолет входит в зону поражения, существует почти стопроцентная вероятность его уничтожения. Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан заметил, поэтому российские военные уже определили границы этих зон поражения на высоких высотах, и, вероятно, не будут использовать этот метод для сброса КАБов в данном направлении.

Этот подход означает, что украинские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) эффективно регистрируют действия вражеских самолетов.

"У них остается возможность тактических действий на малых высотах. Самолеты тактической авиации, в основном штурмовики Су-25 или бомбардировщики Су-24, могут действовать под контролем наших радаров" - заявил эксперт.

Он подметил, для противодействия таким угрозам требуются переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК), способные действовать на определенной глубине и перехватывать российские самолеты на низких высотах.

"Необходимо применять творческие методы и использовать как дальние, так и кратковременные зенитно-ракетные комплексы. Возможно, с привлечением авиации можно добиться подавления действий российских самолетов" - подметил Свитан.

На текущий момент Украина находится в оборонительной позиции, успешно отталкивая наступательные действия противника, который ежедневно понесает значительные потери.

Последние новости Украины:

В Киеве задержан эксчиновник, фото: за что ему грозит 15 лет.

Как сообщала Politeka, украинец шпионил за ВСУ, которые готовились к наступлению.

Также писала Politeka, Служба безопасности Украины задержала бойца ВСУ.