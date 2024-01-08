Военный эксперт объяснил, сколько оккупационных войск сейчас находится в Беларуси и на российско-украинской границе, и оценил угрозу нового наступления на Киев.

Если мы говорим о территории Беларуси, то там отсутствует ударная группировка, которая может реализовать новое наступление на Киев.

Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире "Прямого".

По словам эксперта, оккупационной группировке в Беларуси не хватает минимум 60 или даже 80 тысяч личного состава, а быстро и незаметно пополнить войско они не смогут.

"Все это невозможно сделать незаметно. Если этот процесс начнется, то мы будем за ним наблюдать благодаря не только нашей разведывательной информации, а также нашим партнерам", – пояснил Александр Коваленко.

Если мы говорим о границе между россией и Украиной, то, как отметил эксперт, у нашей границы со стороны оккупантов находятся три группы войск россиян, которые в общей сложности составляют примерно 27 000 личного состава.

Александр Коваленко напомнил, что сейчас в направлении Авдеевки, маленького городка, действует ударная группировка окупантов общим количеством более 45 тысяч, а чтобы атаковать Харьков, или Сумы или Чернигов количественно ударная группировка должна быть гораздо больше.

"Формирования такой ударной группировки также у границы с Украиной со стороны Российской Федерации мы не наблюдаем. Мы наблюдаем исключительно контингент, который предназначен для защиты границы, и то не полноценной, а также проведения диверсионных действий в пограничной полосе”, – добавил эксперт.

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