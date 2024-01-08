Путин выдал приказ о достижении хотя бы какой-то серьезной победы, или по крайней мере, создании иллюзии победы перед выборами. Офицер армии Израиля в отставке, военный историк Григорий Тамар рассказал о планах оккупантов в случае, если они все же смогут захватить Авдеевку.

"Допустим, россияне захватят Авдеевку. Затем их следующими шагами могут стать Покровск или Константиновка. Однако любое дальнейшее продвижение их станет крайне затруднительным. Большой целью для оккупантов может стать Краматорск" - высказался эксперт.

Отметим, ранее также другие эксперты предполагали, что такой вариант маловероятен, ведь там укреплены мощные оборонительные сооружения, и преодолеть их будет чрезвычайно сложно.

Эксперт добавил, штурм Авдеевки представляет собой лишь бессмысленное занятие для россиян. Это всего лишь результат приказа путина, который нуждался в создании символа победы.

"Этот год в целом может быть годом новых врагов и новых друзей, потому что путин уже начал такую гонку вооружения, что сейчас как горячие пирожки будут снаряды продаваться" - добавил Тамар.

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