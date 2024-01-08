Военный эксперт объяснил, как война переходит на территорию рф, и какой фактор может приблизить точку перелома ситуации на фронте.

Украине нужно переносить войну на территорию российской федерации, и она в какой-то части уже перенесена.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник в интервью проекту «Говорит Большой Львов».

По его словам, у нас есть "прекрасные моменты бавовнирования" в разных регионах рф, но, к сожалению, этого всего пока мало, потому что россия все же очень большая страна, и ее энергетическая и инфраструктурная сеть также очень большая.

"Нужно, чтобы это все масштабировалось, масштабировалось по-настоящему. Вот как они регулярно через каждые вторые-третьи сутки запускают в нашу сторону начиная от 20 заканчивая до 70 шахедов, что-то подобное должно происходить и с нашей стороны", – подчеркнул Петр Черник.

Эксперт отметил, что бить надо, прежде всего, всю энергетическую инфраструктуру рф, особенно в части железной дороги, потому что 90% всего, что едет убивать украинцев по линии боестолкновения, оккупанты доставляют по железной дороге.

"Если бы мы действительно сумели бы это все масштабировать в больших показателях, то даже при очень больших количественных определениях – понимаем, что одно из главных стратегических правил войны это концентрация сил и средств – мы могли бы даже достичь достаточно неплохих результатов в приближении точки перелома, но, к сожалению, пока этого нет. Ответ в количестве беспилотных систем", – добавил Петр Черник.

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