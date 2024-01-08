В условиях мороза оккупационные войска могут предпринять шаги по передвижению, в том числе атаковать Угледар.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан высказал наблюдение о недавних усилиях российских оккупационных сил изменить фронтовую линию, перемещая ее от Угледара до Марьинки. Эти меры предпринимаются с целью уменьшения подверженности атакам наших ракет с дальностью 80 километров.

"Сейчас они пытаются отодвинуть линию фронта от Угледара до Марьинки. Делают они это, чтобы уберечься от наших ракет" - заявил Свитан.

Для достижения данной цели они в течение примерно трех месяцев активно формируют значительные военные силы в районе Волновахи.

Полковник предполагает, что в условиях мороза оккупационные войска могут предпринять шаги по передвижению, в том числе атаковать Угледар: "Уничтожение моста через реку Кальмиус при этом означает, что без него будет нарушена железнодорожная инфраструктура".

Также эксперт заметил, украинские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) эффективно регистрируют действия вражеских самолетов.

"У них остается возможность тактических действий на малых высотах. Самолеты тактической авиации, в основном штурмовики Су-25 или бомбардировщики Су-24, могут действовать под контролем наших радаров" - заявил эксперт.

Последние новости Украины:

Россияне жестоко ударили по городку с переселенцами.

Таких ударов еще не было - названы главные цели Путина.

В действительности "план Б" существует – о чем и почему никто не говорит.