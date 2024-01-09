С учетом текущей обстановки на фронте, россия не способна в настоящее время сконцентрировать достаточное количество войск.

Сейчас оккупанты нацелились на захват Купянска, а также стремятся установить контроль над Авдеевкой. Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан подметил, сейчас также предпринимаются усилия для вытеснения наших военных из Работино по направлению к Запорожью.

"Для того чтобы начать наступление в Харькове, им требуется по крайней мере втрое увеличить свою военную группировку. Это включает в себя увеличение боеприпасов, использование ракетных систем, мобилизацию артиллерии, танков и бронетранспортеров. Нужна большая конентрация сил, а сейчас у них этого нет" - заметил эксперт о планах оккупантов.

С учетом текущей обстановки на фронте, россия не способна в настоящее время сконцентрировать достаточное количество войск в Харьковской области. Скорее всего, мы можем ожидать местных наступательных действий в нескольких направлениях.

"Эти попытки будут предприняты, и все будет зависеть от того, насколько успешно мы сможем организовать сильные контрудары против этой группировки. Однако по всей видимости, рф не сможет провести масштабную наступательную операцию" - рассказал эксперт.

Необходимо применять разные методы и использовать как дальние, так и кратковременные зенитно-ракетные комплексы. Возможно, с привлечением авиации можно добиться подавления действий российских самолетов.

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