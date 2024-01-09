Силы обороны Украины продолжают активные усилия по расширению своего плацдарма на Херсонском направлении, эффективно противостоящие атакам российских захватчиков в регионе Донецкой области, как было объявлено Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины. Детальнее о ситуации рассказал полковник запаса ВСУ, известный военный аналитик Олег Жданов.

"В Запорожской области Вооруженные Силы Украины успешно отразили атаку российских оккупантов к западу от Вербового. А на Херсонском направлении, украинские военные продолжают активные меры по расширению своих позиций. У нас продолжают не только сопротивляться атакам, но и активно наращивать свои позиции" - заметил военный эксперт.

Пока на Лиманском направлении продолжается более-менее затишье, хотя в принципе наше командование рассматривает вариант возможного возобновления активных боевых действий, начиная со следующей недели. Эксперт добавил, что и противник активного штурма пока не ведет.

Жданов также подчеркнул, что тем временем украинские защитники успешно выбивают российскую федерацию из оккупированного ею Крыма.

"И очень успешно выбиваем. И я так понимаю, чем дальше, тем сильнее будем выбивать. Посмотрите, уже весь флот черноморский в Новороссийске. Там пару кораблей в Крыму осталось. Аэродромы громим, склады горят. Крымский мост, я так понимаю, приближается к логическому завершению своего существования", - отметил эксперт.

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